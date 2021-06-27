Лайнер "Міжнародних авіаліній України" мав покинути Харків о 4:00. Про це повідомила речниця аеропорту Аліна Печериця.
До речі Ан-225 "Мрія" перевіз з Кабула три вертольоти Puma ВВС Великої Британії
Рейс затримали
Почалась гроза. Тож літак відклали майже на 2 години. Рейс вилетів з Харкова о 5:45, але за годину був вимушений повернутись.
Чому повертався
Все через птаха, який застряг у двигуні. Тому командир вирішив повернутися.
У результаті рейс остаточно вилетів з Харкова близько 13:00.
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