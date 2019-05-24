ПЦУ отримала першого грецького архієрея

У Православній церкві України з'явився єпископ, який займатиметься справами грецької громади в країні.

Митрополит Епіфаній за підсумками Священного Синоду розповів, що опікуватиметься грекомовною паствою в Україні раніше обраний на єпископа архімандрит Епіфаній (Димітріу).

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Предстоятель ПЦУ раніше заявляв, що призначення архімандрита Епіфанія було б корисним для Української церкви.

Завжди, навіть у Київському патріархаті, в нас були екзархи, один архієрей-грек не є чимось новим для Української церкви. Він сприятиме визнанню на міжнародному рівні автокефалії Української православної церкви,

– пояснив глава ПЦУ.

Відомо, що висвячення нового єпископа відбудеться у суботу, 25 травня, у Михайлівському соборі Києва.

Дивіться відео про підсумки Священного Синоду ПЦУ: