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      ПЦУ отримала першого грецького архієрея

      313 Читать новость на русском
      ЦУ отримати першого грецького архієрея
      ЦУ отримати першого грецького архієрея / www.pomisna.info

      У Православній церкві України з'явився єпископ, який займатиметься справами грецької громади в країні.

      Митрополит Епіфаній за підсумками Священного Синоду розповів, що опікуватиметься грекомовною паствою в Україні раніше обраний на єпископа архімандрит Епіфаній (Димітріу).

      Читайте також: Філарет відмовився виконувати статут ПЦУ, – Епіфаній озвучив підсумки Синоду

      Предстоятель ПЦУ раніше заявляв, що призначення архімандрита Епіфанія було б корисним для Української церкви. 

      Завжди, навіть у Київському патріархаті, в нас були екзархи, один архієрей-грек не є чимось новим для Української церкви. Він сприятиме визнанню на міжнародному рівні автокефалії Української православної церкви,
      – пояснив глава ПЦУ. 

      Відомо, що висвячення нового єпископа відбудеться у суботу, 25 травня, у Михайлівському соборі Києва.

      Дивіться відео про підсумки Священного Синоду ПЦУ: 

       

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      Теги: Новини України Релігія Новини Києва Православна церква України Епіфаній Греція
      Джерело: 24 канал
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