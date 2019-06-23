ПЦУ заборонила служити двом священикам через їхню участь у "соборі" Філарета: фото указу

Православна церква України заборонила проводити священнослужіння архімандриту Андрію (Маруцаку) та ієромонаху Іллі (Зеленському). Заборона вступила в силу з 21 червня.

Річ у тім, що ці двоє священнослужителів брали участь у так званому "соборі" Філарета – зібранні, на якому почесний патріарх ПЦУ заявив, що відновлює діяльність Української православної церкви Київського патріархату.

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Покарання у священиків різне. Архімандриту заборонили проводити священнослужіння терміном на три місяці, а ієромонаху брати в них участь на півроку, до повного покаяння.

Причина, вказана в указах, – "через дії, спрямовані на розділення церкви".

Що відомо про "собор" Філарета і як його покарають у ПЦУ?

Він провів його 20 червня. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності УПЦ КП. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

Філарет і члени його "собору" також скасували положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме тоді ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.

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Найімовірніше, на засіданні Синоду Православної церкви України, який митрополит Епіфаній скликає 24 червня, можуть констатувати: Філарет вийшов із ПЦУ. Відлучати його від церкви, найімовірніше, не будуть.