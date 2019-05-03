ПЦУ звернулась до українців з важливим проханням щодо поминальних днів
Православна церква України звернулась до українців з проханням не приносити пластикові вінки на могили.
Прес-служба ПЦУ на своїй сторінці у Facebook написала, що екологічно шкідливі пластикові квіти на кладовищах не мають нічого спільного з християнською вірою і не допоможуть спочилому в осягненні Царства Небесного.
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"Після спалювання пластикових квітів та вінків виділяється велика кількість токсичних речовин, розкладання яких у ґрунті триває упродовж сотень років", – йдеться у повідомлені.
У ПЦУ зазначили, що пластикове сміття – це насамперед "шкода для природного довкілля, створеного Богом, та велика небезпека для здоров'я і життя людей".
Дивіться відео, як правильно сортувати сміття:
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