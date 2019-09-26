Публічні закупівлі за новими правилами: що може серйозно змінитись

Парламент ухвалив закон про публічні закуплівлі, який дозволить здолати корупцію у цій сфері, а ще розширить можливості задля екологічності придбаних товарів. Що в майбутньому може позитивно вплинути на українську екологію – читайте у матеріалі 24 каналу.

Екологічність товарів та послуг

Насамперед в законі уточнено, що замовник має враховувати екологічність та ресурсоефективність товарів, робіт та послуг.

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"Чому це важливо? Якщо ми говоримо про стратегію сталого розвитку, то ця стратегія говорить про те, аби ми країну нашу передавали нащадкам не в гіршому стані, аніж маємо зараз, а максимум використовували того, що їй не шкодить, а сприяє", – пояснив член парламентського комітету з питань екополітики Олександр Маріковський.

Економія грошей

За підрахунками експертів, менше ніж 1% замовників використовують такі критерії як екологічність чи ресурсоефективність під час замовлення державних послуг. Україна недостатньо ефективно використовує вторинну сировину. Лише будівництво доріг із шлаків дозволило б зекономити 17 мільярдів гривень на рік та зберегти навколишнє середовище. Рівень використання вторинної сировини в Україні в два рази нижчий за загальноєвропейські норми.

Більшість замовників не знають, що це можна використовувати, і як це робити. Відповідно ми зараз їх забезпечуємо методологічною підтримкою,

– зазначив керівник проєктів Reform Support Team Андрій Телюпа.

"Це має бути вимога замовника. Чому вони не застосовували? Не було уточнень в законі про публічні закупівлі з посиланням на ці критерії, не було методичної бази, як це робити. В очікуванні закону, який прийнятий вже напрацьовані певні матеріали, які будуть забезпечувати і допомагати замовнику це робити", – розповіла експертка UN Environmental з публічних закупівель Світлана Берзіна.

Подолання корупції в закупівлях

Також очікується, що після ухвалення цього документу корупції в закупівлях буде набагато менше.

До слова, 19 вересня Верховна Рада ухвалила нову редакцію Закону України "Про публічні закупівлі". Нововведення почнуть впроваджуватися за пів року після опублікування.

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