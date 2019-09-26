15:02
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Публічні закупівлі за новими правилами: що може серйозно змінитись

      58

      Парламент ухвалив закон про публічні закуплівлі, який дозволить здолати корупцію у цій сфері, а ще розширить можливості задля екологічності придбаних товарів. Що в майбутньому може позитивно вплинути на українську екологію – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Екологічність товарів та послуг

      Насамперед в законі уточнено, що замовник має враховувати екологічність та ресурсоефективність товарів, робіт та послуг.

      До слова: Закон про штрафи за руйнування доріг набув чинності: що це означає

      "Чому це важливо? Якщо ми говоримо про стратегію сталого розвитку, то ця стратегія говорить про те, аби ми країну нашу передавали нащадкам не в гіршому стані, аніж маємо зараз, а максимум використовували того, що їй не шкодить, а сприяє", – пояснив член парламентського комітету з питань екополітики Олександр Маріковський.

      Економія грошей

      За підрахунками експертів, менше ніж 1% замовників використовують такі критерії як екологічність чи ресурсоефективність під час замовлення державних послуг. Україна недостатньо ефективно використовує вторинну сировину. Лише будівництво доріг із шлаків дозволило б зекономити 17 мільярдів гривень на рік та зберегти навколишнє середовище. Рівень використання вторинної сировини в Україні в два рази нижчий за загальноєвропейські норми.

      Більшість замовників не знають, що це можна використовувати, і як це робити. Відповідно ми зараз їх забезпечуємо методологічною підтримкою,
      – зазначив керівник проєктів Reform Support Team Андрій Телюпа.

      "Це має бути вимога замовника. Чому вони не застосовували? Не було уточнень в законі про публічні закупівлі з посиланням на ці критерії, не було методичної бази, як це робити. В очікуванні закону, який прийнятий вже напрацьовані певні матеріали, які будуть забезпечувати і допомагати замовнику це робити", – розповіла експертка UN Environmental з публічних закупівель Світлана Берзіна.

      Подолання корупції в закупівлях

      Також очікується, що після ухвалення цього документу корупції в закупівлях буде набагато менше.

      До слова, 19 вересня Верховна Рада ухвалила нову редакцію Закону України "Про публічні закупівлі". Нововведення почнуть впроваджуватися за пів року після опублікування.

      Як українці ставляться до інших ініціатив Володимира Зеленського: дивіться в інфографіці 24 каналу

      Ринок землі, казино, бурштин
       

      blog_ava
      Від куріння вейпа померло вже 9 осіб: лікарі США б'ють на сполох
      сьогодні
      6258
      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Фінанси Екологія Корупція Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      сьогодні , 15:00 Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      Борис Немировський 16
      Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      сьогодні , 12:10 Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      Блог Медіа 2115
      Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      сьогодні , 10:00 Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      Блог Соцмережі 262
      Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      сьогодні , 09:10 Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      Інна Жолобович 1946
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      сьогодні , 09:01 Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      Світлана Попова 5872
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук