Пугачова показала, хто її може замінити на сцені

У зірки радянської та російської естради Алли Пугачової росте ще одна співоча донечка, і цілком імовірно, що вона також піде стопами своєї прославленої матусі.

Відповідний ролик виклала сама Пугачова у своєму Instagram.

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На кадрах чадо "Примадонни" та шоумена Максима Галкіна Ліза виконала пісню про тварин. Також на відео можна побачити ще одну дитину знаменитого подружжя – сина Гаррі.

Зауважимо, що Ліза й Гаррі – двійнята, а 18 вересня 2017 року їм виповнилося чотири роки. Дітей парі народила сурогатна мати. Галкін і Пугачова живуть у шлюбі з 2011 року.

У виконавиці є і доросла донька – Крістіна Орбакайте, яка вже давно виступає на сцені та є доволі популярною співачкою.

До слова, напередодні свого 60-річчя у 2009 році Пугачова заявила, що завершує концертну діяльність.

С добрым утром.Все уже проснулись.#лизагарриклава A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on May 4, 2018 at 11:45pm PDT

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що Алла Пугачова та Максим Галкін отримали громадянство Кіпру, а разом із ними громадянами цієї острівної країни стали і їхні діти – Гаррі та Ліза.