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Пугачова продемонструвала гаряченьке відео з Галкіним

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Алла Пугачова та Максим Галкін
Алла Пугачова та Максим Галкін / Соцмережі

Зірка радянської та російської естради Алла Пугачова оприлюднила відео, на якому її чоловік пародист Максим Галкін стоїть без штанів і з нею сперечається.

Відповідний ролик зявився чомусь у Instagram самого Галкіна, щоправда за підписом Пугачової.

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"Макс мене дістав, щоб я з'явилася в Instagram. Ось забрала у нього телефон, знялася та виставила. Пугачова", – мовиться у дописі під кадрами.

У ролику можна побачити, як гуморист пояснює "Примадонні", що фанати часто його запитують, чому його дружина рідко публікує фото та відео в Instagram.

"Знімись!" Ти б краще штани надягнув! Я – жінка доросла, я вже назнімалася у своєму житті! А ти, давай, молодь", – відповіла йому Пугачова.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Алла Пугачова та Максим Галкін придбали нерухомість на Кіпрі. Це згодом дозволило їм отримати і громадянство цієї острівної країни, яка, між іншим, є членом Євросоюзу.

Теги: LifeStyle Музика Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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