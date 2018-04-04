Пугачова та Галкін отримали громадянство країни ЄС і разом з тим безвіз

У травні 2017 року зірка радянської та російської естради Алла Пугачова, а також її набагато молодший за "Примадонну" чоловік Максим Галкін придбали нерухомість на Кіпрі, що є членом Євросоюзу". Це згодом дозволило їм отримати і громадянство цієї острівної країни.

Цю інформацію підтвердив і юрист, що оформлював угоду зіркового подружжя, у коментарі одному зі російських таблоїдів.

Читайте також: Ретро-фото страшної Пугачової шокувало Росію

"На Кіпрі з 2011 року існує програма: якщо ви інвестуєте в нерухомість від 2 мільйонів євро (до 2013 року мінімальна сума вкладень була на 500 тисяч євро більшою – "24"), то ви маєте право претендувати на громадянство цієї країни. Разом з покупцем паспорт Кіпру отримують і його близькі: дружина, діти", – переконує він.

На його думку, громадянами Кіпру також стали і діти Галкіна з Пугачовою – Гаррі та Ліза.

"Спочатку отримують громадянство батьки – через 3 - 6 місяців після операції та перевірки документів. А потім через місяць-півтора і діти. Цього разу Пугачова з Галкіним вже до мене не зверталися. Думаю, вирішили, що інформація про їхнє громадянство пішла від мене, хоча я нікому нічого не говорив", – підкреслив юрист.

Як вважає він, вони тут придбали нерухомість виключно через громадянство та через можливість відвідувати понад 150 країн без візи. За його словами, на Кіпрі передбачено великі пільги для інвесторів, у тому числі і щодо податків.

"Вони купили квартиру у Лімассолі, що на Півдні Кіпру. Це місто простягається уздовж узбережжя, а їхня нерухомість розміщується у 200 - 400 метрах від моря, не дуже далеко. Квартира ж має площу у 150-200 квадратних метрів", – констатував юрист.

Читайте також: Мені важко дихати, важко ходити: Алла Пугачова розповіла про стан здоров'я

Додамо, що литовський паспорт вже давно має найвідоміша донька Пугачової – Христина Орбакайте, оскільки за батьком є литовкою. Крім того, громадянство цієї країни ЄС має її молодший син Денні, а молодша донька Клавдія, що народилася у США, автоматично стала американкою.