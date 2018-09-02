Пугачова вперше відреагувала на смерть Кобзона

"Примадонна" російської та радянської естради Алла Пугачова вперше прокоментувала смерть співака та депутата Держдуми Росії Йосипа Кобзона.

Відповідний допис, присвячений Кобзону, співачка зробила у своєму Instagram.

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30 серпня, стало відомо, що на 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми. Артист підтримував анексію Криму і російську агресію на Донбасі. Останні 14 років він боровся з онкологічним захворюванням. Поховають Йосипа Кобзона 2 вересня у Москві.

"У моєму серці ти залишишся таким. Прощай", – написала Пугачова і показала фото молодого Кобзона.

Окрім того, сьогодні, 2 серпня, російська артистка разом з чоловіком і дітьми повернулася з Юрмали, де їх сім'я провела частину літа. Пугачова дуже поспішала повернутися назад в Москву, аби встигнути на похорон Кобзона.

Зауважимо, багато років тому зірки російської естради серйозно посварилися. Сталося це після виходу автобіографічної книги Кобзона, де він назвав Пугачову "дурною бабою" і "пихатою зіркою". Після цього ображена артистка жорстоко помстилася депутати Держдуми. Вона стала господинею фестивалю "Пісня року" й викреслила прізвище Кобзона зі списку учасників концерту, хоча він брав у них участь протягом 24 років.

Водночас, за кілька років до смерті Кобзона, його стосунки з Примадонною, за розповідями друзів, помітно потеплішали.

Нагадаємо, раніше 24 канал розповідав про останні дні життя Йосипа Кобзона. Зокрема, він перебував у комі та його було підключено до апарату штучної вентиляції легень. Поховають Кобзона 2 вересня на Востряковському кладовищі у Москві поруч з матір'ю.