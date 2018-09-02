12:16
2 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
31°C 14°C
  • понеділок
    30°C 15°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Пугачова вперше відреагувала на смерть Кобзона

1743 Читать новость на русском
Пугачова відреагувала на смерть Кобзона
Пугачова відреагувала на смерть Кобзона / Фото з відкритих джерел

"Примадонна" російської та радянської естради Алла Пугачова вперше прокоментувала смерть співака та депутата Держдуми Росії Йосипа Кобзона.

Відповідний допис, присвячений Кобзону, співачка зробила у своєму Instagram.

Читайте також: Помер Йосип Кобзон: біографія та особисте життя співака

30 серпня, стало відомо, що на 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми. Артист підтримував анексію Криму і російську агресію на Донбасі. Останні 14 років він боровся з онкологічним захворюванням. Поховають Йосипа Кобзона 2 вересня у Москві.

"У моєму серці ти залишишся таким. Прощай", – написала Пугачова і показала фото молодого Кобзона.

 

В моем сердце ты останешься таким.Прощай.

Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Окрім того, сьогодні, 2 серпня, російська артистка разом з чоловіком і дітьми повернулася з Юрмали, де їх сім'я провела частину літа. Пугачова дуже поспішала повернутися назад в Москву, аби встигнути на похорон Кобзона.

Зауважимо, багато років тому зірки російської естради серйозно посварилися. Сталося це після виходу автобіографічної книги Кобзона, де він назвав Пугачову "дурною бабою" і "пихатою зіркою". Після цього ображена артистка жорстоко помстилася депутати Держдуми. Вона стала господинею фестивалю "Пісня року" й викреслила прізвище Кобзона зі списку учасників концерту, хоча він брав у них участь протягом 24 років.

Водночас, за кілька років до смерті Кобзона, його стосунки з Примадонною, за розповідями друзів, помітно потеплішали.

Нагадаємо, раніше 24 канал розповідав про останні дні життя Йосипа Кобзона. Зокрема, він перебував у комі та його було підключено до апарату штучної вентиляції легень. Поховають Кобзона 2 вересня на Востряковському кладовищі у Москві поруч з матір'ю.

Теги: LifeStyle Музика Помер Йосип Кобзон Втрати Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
сьогодні, 12:01 Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
Все про здоров'я
Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
сьогодні, 09:23 Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
Жизнь в Украине была лучше, но уже поздно, или До войны в их жизни было будущее
сьогодні, 08:21 Жизнь в Украине была лучше, но уже поздно, или До войны в их жизни было будущее
Ольга Черненко
Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
1 вересня, 22:01 Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
Блог Соцмережі
Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
1 вересня, 19:01 Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
Ілля Кенігштейн
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук