Пугачова заспівала про останні дні серпня: курйозне відео
Процишин офіційний спільно з "Вєсті.UA" підготували відео, у якому саркастично переспівали примадонну Аллу Пугачову.
Літо 2018 року запам'ятають усі українці, точніше його відсутність. І лише в останні дні тепла, пора дала про себе нагадати. І нагадала так, що аж припекло.
Чим запам'яталося літо українцям: дивіться відео
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Джерело: 24 канал
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