Пугачова заспівала про останні дні серпня: курйозне відео

Процишин офіційний спільно з "Вєсті.UA" підготували відео, у якому саркастично переспівали примадонну Аллу Пугачову.

Літо 2018 року запам'ятають усі українці, точніше його відсутність. І лише в останні дні тепла, пора дала про себе нагадати. І нагадала так, що аж припекло.

Чим запам'яталося літо українцям: дивіться відео

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.