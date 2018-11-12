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      Пухкі губи та відверте декольте: Кім Кардашян вразила Instagram новими фото

      446 Читать новость на русском
      Кім Кардашян
      Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

      Світська левиця Кім Кардашян лише кілька днів тому стала потерпілою внаслідок масштабної пожежі в Каліфорнії. Її будинок перебував під загрозою знищення, однак зараз зірка, схоже, оговталась від несподіваних проблем.

      Одна з найвідоміших представниць клану Кардашян залишила в мережі декілька провокативних фотографій. На першій з них вона демонструє досконалі форми обличчя з нюдовим макіяжем. Помітно пухкі губи, густі вії та розкішна шевелюра неабияк вразили фанатів моделі. А останнім штрихом став бежевий бюстгальтер, який завершив звабливий образ.

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      Кім Кардашян
      Новий образ Кім Кардашян / Instagram

      Але на одному фото 38-річна Кім не зупинилась. На другому знімку вона позувала в оточенні своїх старших дітей – доньки Норт і сина Сейнта, сміливо показуючи всі свої принади у бежевому купальнику, легкому парео та в кумедному взутті від Yeezy Season.

      Кім Кардашян
      Діти Кім Кардашян / Instagram

      Якщо перша світлина була селфі-кадром, то друге фото – знімок папараці, який Кім вирішила запостити на свою сторінку. Помітно, що ні вона, ні її діти не очікували на спалах фотокамери, однак навіть у цей момент Кардашян виглядала привабливо. Сім'ю, схоже, супроводжував Каньє Вест, чоловік Кім, але у кадр потрапила лише його нога. 

      Нагадаємо, що Кім Кардашян змушена була покинути свій маєток через лісові пожежі поблизу її рідного міста Калабасас, штат Каліфорнія. Всього за годину акторка зібрала необхідні речі та разом з дітьми покинула будинок. Згодом вона опублікувала фото з племінницею Тру, під яким поділилась, що з нею та її сім'єю все добре і що це – найголовніше.

      Теги: LifeStyle Кім Кардашян Мода Еротика
      Джерело: 24 канал
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