Верхня щелепа згнила: на Київщині волонтери рятують собаку зі злоякісною пухлиною на голові

На Київщині волонтери опікуються цуценям із злоякісною пухлиною на голові. Наразі тварина перебуває в лікарні, фахівці чекають на результати досліджень.

Утворення росте вже близько місяця. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на громадську організацію "Захист тварин "Плюшка" та УП.

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Що відомо про цуценя

За словами зооволонтерки Сніжани Бугрік, улюбленця породи хаскі намагалися вилікувати власники – наприкінці березня вони звернулися до ветеринара, який виписав тварині антибіотики.

Коли про стан кількамісячного Штарка стало відомо волонтерам, ті забрали його у господарів на період лікування. Цуценя ледве дихає й не бачить на одне око.

Верхньої щелепи немає, вона згнила. Собаці важко, боляче, з нього постійно тече кров із гноєм. Йому вже видалили кілька сотень мілілітрів рідини,

– каже Сніжана.

На сторінці ГО опублікували рентгенівські знімки, які попередньо виявили остеосаркому. Для підтвердження діагнозу фахівці зроблять ряд аналізів і комп'ютерну томографію.

Ветеринари показали стан хаскі: дивіться фото

Зверніть увагу! У "Плюшці" застерігають – світлини Штарка в соцмережах використовують шахраї, які відкривають фейкові збори на лікування. Тварина перебуває під опікою активістів "Захисту тварин "Плюшка".

До слова, у Миколаївській області померла вівчарка Багіра, яку врятували із затопленого двору після підриву Каховської ГЕС. Тварина стала "символом мужності та боротьби за життя".