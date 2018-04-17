Пулітцерівську премію вручили реперу Кендріку Ламару

У номінації музика Пулітцерівську премію отримав американський репер Кендрік Ламар.

Про це повідомили організатори премії.

На офіційній церемонії у Нью-Йорку організатори премії відзначили останній альбом виконавця – DAMN.

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Роботу репера назвали "віртуозною колекцією пісень, об’єднаних місцевою автентичністю та ритмічною динамікою, які є хвилюючою замальовкою складнощів сучасного афроамериканского життя".

Додамо, Ламар став першим не джазовим і не класичним виконавцем, що отримав Пуліцерівську премію.