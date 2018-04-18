Puma випустить кросівки в кольорах помади
Популярний бренд одягу Puma спільно з брендом косметики MAC випустить колекцію кросівок у популярних кольорах помади.
Два популярних бренди вирішили об'єднати свої зусилля для жінок, які люблять підбирати взуття під тон помади. Про таку ідею стало відомо завдяки допису бренду косметики Mac у їхньому Instagram.
Нові кросівки можна буде придбати вже в травні.
Нова колекція кросівок Puma
Нова колекція кросівок Puma
Нова колекція кросівок Puma
Джерело: 24 Канал
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