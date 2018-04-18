Puma випустить кросівки в кольорах помади

Популярний бренд одягу Puma спільно з брендом косметики MAC випустить колекцію кросівок у популярних кольорах помади.

Два популярних бренди вирішили об'єднати свої зусилля для жінок, які люблять підбирати взуття під тон помади. Про таку ідею стало відомо завдяки допису бренду косметики Mac у їхньому Instagram.

Нові кросівки можна буде придбати вже в травні.



Нова колекція кросівок Puma



Нова колекція кросівок Puma



Нова колекція кросівок Puma