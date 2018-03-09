Puma випустить серію кросівок розроблених спільно із "Союзмультфільм": фото

Німецький спортивний бренд Puma створив колекцію кросівок у співпраці із мультиплікаційною компанією "Союзмультфільм". На взуття нанесли крилаті вислови відомих героїв мультфільмів. Колекція присвячена 50-річчю моделі Puma Suede.

Про це повідомляє Vogue.

Відтепер фанати "Вінні Пуха" та "Ну, постривай!" зможуть придбати кросівки відомого бренду Puma із улюбленими героями. Також компанія планує випустити моделі із крилатими висловами "Заєць, Вовк", "Неправильні бджоли", "Неправильний мед". Кросівки надійдуть у вільний продаж вже в травні, проте компанія анонсувала вихід поки тільки на ринок Росії.



Puma випустить серію кросівок розроблених спільно із "Союзмультфільм"

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До 50-річчя культової моделі Puma Suede спортивний гігант наважився випустити відразу чотири колекції, які будуть присвячені легендам музики, вуличної культури, високої моди та поп-культури. Тож попереду нас ще чекають цікаві колаборації з Hello Kitty, Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski та Barbie.