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Пункт пропуску Мілове переносять на українську територію

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Мілове
Мілове / Фото з відкритих джерел

Критична ситуація змусила владу перенести пункт пропуску Мілове через кордон на Луганщині.

Там російські прикордонники днями вирішили поставити паркан у селі на вулиці Дружби народів.

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Саме там ще за радянських часів визначили межу між державами, розділивши населений пункт. Активізація ФСБшників могла значно нашкодити українським прикордонникам.

Мілове кордон
Фото того, як росіяни зводили паркан на Луганщині

Мілове росіяни кордон
Фото того, як росіяни зводили паркан на Луганщині

Вони фактично опинялися б на російській території. І сьогодні стало відомо, що після численних звернень і фактично критичної ситуації пункт у Міловому таки переносять. У зв'язку з цим навіть змушені були тимчасово зупинити пропуск людей.

Нагадаємо, раніше ця вулиця перебувала у спільному користуванні російської та української сторони. Демаркації кордону не було з 1990 року. Увесь час дорогу обслуговували українські комунальні служби.

За словами місцевих жителів, вони не бачать практичної потреби в існуванні такого паркану, окрім того, що це штучно створює соціальну напругу у прикордонному населеному пункті.

Теги: Новини України Новини Луганська Україна – Росія Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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