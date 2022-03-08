З Пущі-Водиці евакуювали пів тисячі людей через ймовірне наближення бойових дій

Російські вбивці прагнуть захопити столицю України Київ. Вони атакують околиці міста й руйнують цивільну інфраструктуру.

Через це з Пущі-Водиці, що в Оболонському районі Києва, за 2 дні евакуювали 520 людей. Вони могли б постраждати через наближення активних бойових дій.

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"Евакуйованих людей розмістили у дитячих садочках Києва. Частина мешканців Пущі-Водиці оселилися у родичів в інших районах Києва", – розповіли у КМДА.

У місті допомагають постраждалим

Всіх людей, що потребують медичної допомоги, доставили до лікарень. У КМДА зазначили, що роблять все можливе, щоб допомогти мешканцям. Зокрема, створили гуманітарний штаб, що забезпечує ліками, їжею і предметами першої необхідності.

Якщо ви хочете комусь допомогти, або самі потребуєте допомоги, то можна подати заявку. Зробити це слід за посиланням.

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