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      Пушилін офіційно став "ватажком" фейкової "ДНР"

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      "Інавгурація" Пушиліна
      "Інавгурація" Пушиліна / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 20 листопада, в окупованому Донецьку відбулась церемонія "інавгурації" ватажка фейкової "ДНР" Дениса Пушиліна.

      За повідомленням сепаратистських ЗМІ, на заході були присутніми близько тисячі людей. 

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      Мовляв, Пушилін склав присягу перед псевдочиновниками "ЛДНР", "делегатами" з Росії та Євросоюзу і громадскістю, яку, очевидно, традиційно зганяють на всі масові заходи фейкової "республіки". 

      Російське агентство "РИА-Новости" пише, що на "інавгурацію" з'їхались "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов, депутати Державної думи Андрій Козенко, Казбек Тайсаєв, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, а також "глави" самопроголошених республік Південна осетія та Абхазія.


      На "інавгурацію" Пушиліна приїхав "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов

      Раніше 24 канал опублікував список тих, хто має з'явитись на "інавгурації" Пушиліна. Це здебільшого чиновники різних ланок як адміністрації Донецька, так і псевдореспубліки.

      Що відбулось на Донбасі після вбивства Захарченка? Після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада 2018 року провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків. Тоді місце Захаркенка як лідера проросійських бойовиків на окупованих територіях Донецької області посів Денис Пушилін.     

      Напередодні псевдовиборів у фейковій "ДНР" СБУ опублікувала інформацію, що Кремль уже "намалював" результати фейкових виборів. Так, Пушиліна підтримає 55% населення "ДНР", а Пасічнику – 63% "лнрівців". Хоча, насправді, реальні настрої громадян на цих територіях є зовсім іншими.     

      Але так і сталось. Завідувати окупованим Донбасом доручили Пушиліну і Пасічнику. Як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін – він здобув – 60,86% голосів і обігнав свого найближчого переслідувача Романа Храменкова аж на 46,58%. 

      У ЄС назвали "вибори" на окупованих територіях зривом мінських домовленостей і, звісно, не визнав їх результатів. А прокуратура України відкрила кримінальне провадження через дії проросійських бойовиків на Донбасі. 

      Теги: Новини політики Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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