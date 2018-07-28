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Пускали струм до статевих органів та били по нирках: які тортури для українця використовує ФСБ

409 Читать новость на русском
Геннадій Лимешко
Геннадій Лимешко / ru.krymr.com

Українському "диверсанту" Геннадію Лимешку, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив вирок без змін. Судакський міський суд 10 травня визнав українця Геннадія Лимешка винним і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за "незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин".

Про це розповіла дружина Геннадія Лимешка "Громадському радіо".

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За її словами, 2015 року Геннадій був у "Правому секторі". Певний час жили у Львові, одружилися, у них народилася донечка. Пізніше він повернувся на службу, але вже на контракт, служив у 54-му розвідбатальйоні ЗСУ півроку за контрактом.

"Коли закінчився контракт, у нас була хвора донечка. Він поїхав на заробітки. 11 серпня я ще спілкувалася з ним по телефону, в нього все було гаразд. 12 серпня він не відповідав на телефонні дзвінки, наступні 2 дні також. 15 серпня у вівторок мені дзвонить його мама з Харкова, плаче, говорить про те, що по телевізору показують, нібито він хотів підірвати лінію електропередач у Судаку, нібито пиляв якийсь стовп, як ФСБ його затримують, біля нього знайшли гранату, тротилові шашки. Після цього мені почали писати погрози в соцмережах", – зазначила дружина.

Вона зазначила, що писали люди з Росії, з Криму. Казали. що вона бандерівка, фашистка. Почали говорити, що в нас дитина росте фашистом.

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"Минув десь тиждень, вночі мені приходить смс: "Я в Сімферополі, живий, кажуть від 3 до 5. Чекай". Я не знала, що й думати. Я зв’язалася з ГО Крим SOS. Вони надали мені адвоката, в нього була зустріч із моїм чоловіком. Адвокат сказав, що чоловік не потребує його послуг і відмовляється від адвоката, говорить, що буде брати всю вину на себе. І коли я сказала, що він був побитий, адвокат відповів, що чоловік сказав, що до нього не застосовували фізичних тортур і він відповідатиме за законом. Адвокат не зміг увійти в справу", – наголосила дружина Ірина.

Після того, як суд дав 2 місяці тримання під вартою, він розповів, що йому надягли мішок на голову й повезли в їхню будівлю ФСБ, колишню будівлю СБУ, в підвалі до нього вже застосовували фізичні тортури.

Він сказав мені, що зараз він живий і здоровий, але його били по нирках, ногах. Обличчя фактично не зачіпали, бо розуміли, що їм потрібна гарна картинка, щоб він говорив те, що вони хочуть. Його садили на якийсь стілець, підключали струм до нижніх кінцівок, до статевих органів, до пальців рук і ніг. Його топили, приставляли зброю до голови, говорили, щоб він прощався з життям і погрожували. Він казав, що співробітник ФСБ посадив його в куток, виключив світло, приставив ствол до голови і сказав: "Прощайся з життям",
–розповіла Ірина Лимешко.

Дружина заявила, що коли він відключався і не мав сил терпіти, його виводили, давали подихати свіжим повітрям, давали води – і далі все продовжувалося. Йому просто дали завчити текст: я такий-то, мене змусили підірвати лінію електропередач, нанести шкоду і так далі.

Я хочу, щоб наша влада щось робила. Всі хлопці, яка зараз перебувають там, політв’язні, — це люди, які багато чого зробили для нашої країни. Країна не повинна просто взяти й кинути їх. Я не знаю, яких умов хоче Росія щодо обміну, але президент України, в першу чергу, повинен їх звідти витягнути,
– наголосила дружина Геннадія.

Теги: Новини України ФСБ Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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