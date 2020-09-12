У ЦВК розробили алгоритм, як провести місцеві вибори в Україні в умовах карантину. Зокрема, виборців пускатимуть навіть з температурою, але не більше ніж по 3 людини до одного столу для видачі бюлетенів.

Уряд розглядатиме рекомендації ЦВК вже з 14 вересня. Про це на "Донбас Медіа Форум" розповів член ЦВК Сергій Постівий, інформує УНІАН.

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Як відбуватимуться місцеві вибори 2020

На вибори пропонують пускати навіть для виборців з ознаками ГРВІ чи підвищеної температури до 37,2 градуса. За словами Постівого, хочуть виділити окрему кабінку для людей, що мають схожі симптоми. Всі контактні зони повинні протирати після кожного такого виборця.

За словами Постівого, хочуть виділити окрему кабінку для людей, що мають схожі симптоми. Всі контактні зони повинні протирати після кожного такого виборця. Фізична дистанція є обов'язковою вимогою карантину. Однак, як зазначили в ЦВК, це не відповідає положенню про розміщення спостерігачів. Планують внести зміни до цієї постанови.

є обов'язковою вимогою карантину. Однак, як зазначили в ЦВК, це не відповідає положенню про розміщення спостерігачів. Планують внести зміни до цієї постанови. Ніяких публічних заходів з участю самих кандидатів не рекомендують проводити. Такі події відбуватимуться на вулиці.

не рекомендують проводити. Такі події відбуватимуться на вулиці. Виборців будуть пропускати в приміщення в контрольованій кількості. Тобто не більше, ніж 3 людини до одного столу для видачі бюлетенів.

Виборці зможуть прийти на дільниці тільки за наявності захисних засобів.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Передвиборча кампанія розпочалась 5 вересня.

Чи можуть скасувати вибори через карантин

Постівий наголосив, що вибори можна скасувати тільки за умови введення військового або надзвичайного стану.

Теоретично можна ввести надзвичайний стан. Водночас цей процес не є простим. Ми не володіємо інформацією про те, чи є якісь перспективи, що на якійсь території у зв’язку з карантином планують скасувати чи перенести вибори,

– додав член ЦВК.

За словами Постівого, червона зона не є підставою, щоб скасувати вибори.