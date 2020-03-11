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      Пустощі з вогнем: через пожежу постраждали діти, загинув хлопчик

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      На Дніпропетровщині через пустощі з вогнем опостраждали діти / ДСНС

      У місті Верхівцеве Дніпропетровської області вночі 11 березня сталася пожежа. Внаслідок цього постраждали двоє малолітніх дітей, 6-річний хлопчик загинув. Де у цей час перебували батьки – невідомо.

      У приватному житловому будинку діти отруїлись чадним газом. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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      Загорілось 2 квадратних метрів домашніх речей. Постраждали 4-річний хлопчик та 2-річна дівчинка. Ще один хлопчик, якому було 6 років, помер.


      Квартира, у якій перебували діти / Фото ДСНС

      Зараз дітей госпіталізували. Рятувальники встановили, що попередньою причиною стали дитячі пустощі з вогнем.

      Місто Верхівце на карті:

      Як влада вирішила боротися із пожежами в Україні

      • В уряді встановили штрафи за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.
      • Також ввели кримінальну відповідальність за порушення цих вимог, що призвели до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.
      • Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну спільно з місцевою владою перевірити пожежну безпеку у всіх закладах, установах та організаціях із масовим перебуванням людей.
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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Діти і неповнолітні Пожежа Новини Дніпра ДСНС Новини України
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