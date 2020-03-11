Пустощі з вогнем: через пожежу постраждали діти, загинув хлопчик
У місті Верхівцеве Дніпропетровської області вночі 11 березня сталася пожежа. Внаслідок цього постраждали двоє малолітніх дітей, 6-річний хлопчик загинув. Де у цей час перебували батьки – невідомо.
У приватному житловому будинку діти отруїлись чадним газом. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Читайте також У Києві у багатоповерхівці горіла квартира: відео
Загорілось 2 квадратних метрів домашніх речей. Постраждали 4-річний хлопчик та 2-річна дівчинка. Ще один хлопчик, якому було 6 років, помер.
Квартира, у якій перебували діти / Фото ДСНС
Зараз дітей госпіталізували. Рятувальники встановили, що попередньою причиною стали дитячі пустощі з вогнем.
Місто Верхівце на карті:
Як влада вирішила боротися із пожежами в Україні
- В уряді встановили штрафи за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.
- Також ввели кримінальну відповідальність за порушення цих вимог, що призвели до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.
- Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну спільно з місцевою владою перевірити пожежну безпеку у всіх закладах, установах та організаціях із масовим перебуванням людей.
Вибір редакції
-
Головні новини 10 березня: падіння курсу гривні і нові президентські терміни Путінасьогодні , 08:03
-
Коронавірус дістався до українського футболу, успіх "Аталанти" в ЛЧ: новини спорту 10 березнясьогодні , 07:25
-
Вартість навчання на контракті зросте: коли, чому і для яких спеціальностейсьогодні , 07:01