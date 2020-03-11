Пустощі з вогнем: через пожежу постраждали діти, загинув хлопчик

У місті Верхівцеве Дніпропетровської області вночі 11 березня сталася пожежа. Внаслідок цього постраждали двоє малолітніх дітей, 6-річний хлопчик загинув. Де у цей час перебували батьки – невідомо.

У приватному житловому будинку діти отруїлись чадним газом. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Загорілось 2 квадратних метрів домашніх речей. Постраждали 4-річний хлопчик та 2-річна дівчинка. Ще один хлопчик, якому було 6 років, помер.



Квартира, у якій перебували діти / Фото ДСНС

Зараз дітей госпіталізували. Рятувальники встановили, що попередньою причиною стали дитячі пустощі з вогнем.

Місто Верхівце на карті:

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