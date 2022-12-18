"Путін – новий Сталін": Австрія вперше офіційно назвала Голодомор злочином

Парламент Австрії схвалив резолюцію, у якій визнає Голодомор злочином сталінського режиму. В Україні сподіваються, що це створить передумови для подальшого визнання його геноцидом.

Документ під назвою "Про запобігання голоду та дефіциту як зброї війни проти цивільного населення" було прийнято одноголосно. "За" проголосували усі парламентські фракції.

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В Австрії поки не визнали Голодомор геноцидом українців

У пропозиції щодо постанови згадується про відзначення 90-х роковин Голодомору. У резолюції йдеться, що голод у 1932 – 1933 роках був зумисно та систематично спровокований радянським союзом проти цивільного населення, переважно на території України.

Також було зазначено, що в ті часи "цей жахливий злочин" був проігнорований світовою громадськістю, а одним з небагатьох західних діячів, які протестували проти Голодомору у 1930-х роках, був тодішній віденський кардинал Теодор Інніцер.

У резолюції наголошують, що голод не має використовуватися як зброя проти цивільного населення чи інструмент тиску на інші держави.

Роберт Лаймер від Соціал-демократичної партії (SPÖ) назвав Голодомор однією з найбільших гуманітарних катастроф ХХ сторіччя. Гельмут Брандштеттер від NEOS ("Нова Австрія і Ліберальний форум") наголосив, що зараз "диктатор Путін намагається завершити те, що почав диктатор Сталін".

Ева Ернст-Дідзік від "Зелених" назвала Путіна "новим Сталіним" та сказала, що з історичної і політичної точки зору Голодомор був геноцидом.

Мартін Енгельберг від ÖVP сказав, що з сучасної перспективи Голодомор варто класифікувати як геноцид. Ніколаус Шерак від NEOS також сказав, що підтримує ідею називати Голодомор "тим, чим він був, тобто геноцидом".

Проти визначення "геноцид" виступили у правопопулістській та проросійській Австрійській партії свободи. Також не підтримали визначення "геноцид" і в опозиційній Соціал-демократичній партії Австрії.

Щодо Австрійської народної партії на чолі з канцлером Карлом Негаммером, то там також не знайшлося спільного рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Резолюція створює основу, щоб визнати Голодомор геноцидом

Посол України в Австрії Василь Химинець заявив, що резолюція створює основу для того, аби у майбутньому Відень офіційно визнав Голодомор геноцидом, інформує "Європейська правда".

"Факт засудження Голодомору як "жахливого злочину", усвідомлення того, що проти українського народу у ті часи здійснювався злочин, зв'язок минулого з сьогоденням у плані недопустимості використання голоду як зброї – це промовисті факти. Це створює платформу для подальшої роботи, щоб Голодомор в Австрії був визнаний геноцидом. Над цим будемо працювати", – сказав він.

Протягом листопада – грудня парламенти низки європейських країн ухвалили резолюції щодо Голодомору, визнаючи його геноцидом або злочином проти українського народу. Наприклад, Голодомор визнали геноцидом у Німеччині та Чехії. Ідентичне рішення схвалив Європарламент.