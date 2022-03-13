У МЗС України нагадали, що російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямів. Зокрема, зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, повідомляє 24 канал.

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Це – акт війни, напад на суверенітет та територіальну цілісність України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Україна активувала своє право на самозахист відповідно до міжнародного права,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої готові дати рішучу відсіч державі-агресорці. Вони усіма силами захищатимуть українську землю.

У МЗС України закликали міжнародну спільноту до негайних дій. Зупинити агресію Путіна у бік України можуть тільки рішучі та об'єднані кроки. Партнери України мають негайно активувати пакет нових санкцій проти країни-окупантки.

Окрім того, у МЗС закликали дружні столиці продовжувати зміцнювати обороноздатність нашої держави. Надавати зброю та військове обладнання.

У МЗС України нагадали, що від спільної відповіді зараз залежить не лише безпека українських громадян, але і безпека громадян усієї Європи та майбутнє світового порядку.

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