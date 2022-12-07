"Ядерні сили Росії у просунутому стані": Путін оцінив можливість застосування ядерної зброї

Від початку повномасштабного вторгнення в російському інфопросторі регулярно звучать погрози щодо застосування ядерної зброї. Президент держави-терористки зробив ще одну маразматичну заяву та "пояснив", коли натисне на червону кнопку.

Після певного проміжку часу відносного "затишшя" російський диктатор повернувся в інформаційне поле з ядерним шантажем. Владімір Путін "запевнив", що Росія запустить ядерні ракети лише у відповідь на ядерний удар по ній. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ,

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Чи є загроза "ядерної зими"

За словами Путіна, Росія ніколи першою не застосує ядерну зброю і другою також. Однак ймовірність наближення ядерної війни з кожним днем зростає.

Можливості завдання ядерного удару по нашій території дуже обмежені. Одначе ми розглядаємо нашу ядерну зброю як інструменти захисту для зустрічного удару. Тобто коли по нас завдають удар – ми завдаємо у відповідь,

– сказав диктатор ворожої держави.