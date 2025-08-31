Глава Кремля Володимир Путін прибув до Китаю вранці 31 серпня. Його зустріли почесним караулом та червоною доріжкою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про візит Путіна до Китаю?

Вранці 31 серпня Путін прилетів до Китаю, де його зустріли почесним караулом та червоною доріжкою. Глава Кремля прибув на запрошення очільника КНР Сі Цзіньпіна.

Раніше в Кремлі зазначали, що нинішня поїздка російського диктатора є безпрецедентною за тривалістю: за чотири дні в Китаї Путін відвідає два міста – Тяньцзінь і Пекін, де відбудеться його офіційний візит.

Путін прибув до Китаю: дивіться відео

Відомо, що 3 вересня Путін відвідає військовий парад, присвячений 80-річчю Перемоги у Другій світовій війні, а також візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, який пройде в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.

Під час саміту будуть розглянуті стан і перспективи розширення співпраці за всіма напрямками діяльності ШОС, а також актуальні міжнародні та регіональні питання.

Вже 2 вересня Путін відправиться до Пекіна, де проведе переговори з Сі Цзіньпіном. До слова, до Тяньцзіну також прибув самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вже проводить зустріч із главою КНР.

Яке ставлення Китаю до війни в Україні?