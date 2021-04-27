Путін шукає "нового Гітлера" для Європи: як Кремль грається в дипломатію

Є 2 способи об'єднуватися. Перший – на основі спільних цінностей. Наприклад, саме так влаштований Євросоюз. Однак Росія вибрала метод "спільного ворога".

Чтобы стать "Западом" европейской прописки недостаточно. Важно быть "Западом": соответствовать ценностным рамкам и экономическим критериям. Потому к коллективному "Западу" кто-то готов относить страны, расположенные в совершенно иных частях планеты. Например, Австралию.

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Общий враг

Впрочем, есть и иной способ объединяться – на основе общего врага. Когда глобальный вызов стирает различия между соперниками и делает их союзниками в борьбе с новой угрозой.

Эдакая реплика Второй Мировой, когда противостояние Третьему Рейху усадило СССР и США в единый окоп. Стоит ли удивляться, что именно этот опыт взаимодействия с Западом Россия считает для себя наиболее подходящим.

После терактов 11 сентября Россия предложила свою помощь США. В Ульяновске появился хаб для переброски американских войск в Афганистан. Американские базы разместились в странах Центральной Азии. Борьба с международным терроризмом стала клеем для отношений Москвы и Вашингтона и оставалась им, как минимум, несколько лет.

Москва стала подозревать Запад

Впрочем, уличные революции в Грузии и Украине очень скоро возродили российскую подозрительность. Москва стала подозревать Запад в попытке покушения на свою "зону влияния". Итогом стали Мюнхенская речь и вторжение в Грузию.



Кремль подозревает Запад / Фото Getty Images

Впрочем, после этого Москва все равно продавала Западу союз против "большего зла". В 2015 году, уже после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, Кремль на Генассамблее ООН прямым текстом предложил Европе и Вашингтону сделку. Общее содержание которой было довольно простым: "миру угрожает ИГИЛ, а потому надо объединить усилия ради борьбы с ним".

Москва предлагала объявить исламский терроризм новым "Гитлером" и намекала, что готова открыть против него второй фронт. Причем Украине в этой схеме отводилась роль эдакой довоенной Финляндии, у которой перед немецким вторжением Советский Союз успел силой отобрать 11% территории.

На нечто подобное, вероятно, рассчитывала Москва и в 2015 году, полагая, что участие в войне против общего врага послужит индульгенцией за оккупацию украинских территорий.

Впрочем, Запад это предложение проигнорировал. Сперва Барак Обама, а затем Ангела Меркель заявили, что миру угрожают Эбола, Россия и ИГИЛ. И каждый из политиков обозначил российский фактор как более приоритетный, по сравнению с террористической угрозой.

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Такой себе недвусмысленный сигнал: мы не будем с вам объединяться против "большей угрозы", потому что "большая угроза" – это вы.

Кремль предлагает вместе бороться с пандемией

Теперь Кремль снова пытается разыграть прежнюю карту. На этот раз он предлагает выступить общим фронтом против пандемии. Коронавирус бьет по всем странам без исключения, производители вакцин не справляются с заказами и Москва наперебой предлагает всем желающим свой собственный "Спутник V".

Обратите внимание!

Российская вакцина вызывает беспокойство, потому что ее зарегистрировали еще до завершения клинических испытаний. Сейчас "Спутник V" в ЕС не зарегистрировали.

Такая себе фармацевтическая дипломатия: вам нужна помощь – мы готовы ее оказать. Вам не хватает вакцин – мы готовы прийти на выручку. Лекарство как повод для разговора и диалога.

Москва рассчитывала, что COVID-19 перевесит Крым и Донбасс. Что пандемия заставит Запад "перелистнуть страницу". Что легализация российской вакцины в Европе откроет для россиян границы Евросоюза раньше, чем они откроются для "стран безвиза". Но этот сценарий забуксовал.

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Потому что все предыдущие годы Москва отмобилизовывала себя на войну с Западом. Вмешивалась в выборы. Применяла химическое оружие. Пыталась устраивать перевороты. Попадала в шпионские скандалы.

Для Запада Россия стала токсичной

В результате за эти годы сменилось само восприятие России на Западе. Она стала токсичной – и каждый месяц европейские страны получают все новые подтверждения этого статуса.

Кремлю будет сложно найти для Европы "нового Гитлера", на фоне которого удастся заключить с Западом "сделку со следствием". Потому что чем больше Москва пытается играть с Западом по правилам Советского Союза – тем выше шанс, что на эту роль будет назначена она сама.