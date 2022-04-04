Путін своєю брехнею заспокоює російських пілотів

3 квітня українська протиповітряна оборона збила над Ізюмом винищувач Су-35С зі складу 159-го винищувального авіаполку Повітряно-космічних сил Росії, військова частина 45121.

Злочинця схоплено

Повітряний терорист – майор Сергій Єрмалов – намагався втекти і пройшов від місця падіння літака понад 10 кілометрів.

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Проте, підрозділи 24-ї бригади, батальйону Національної гвардії імені Кульчицького, місцевої Тероборони, 81-ї бригади організували масштабні пошуки, в результаті розрахунок зенітників 81-ї бригади затримав злочинця.

Єрмалов зізнався, що неодноразово вилітав на бомбардування українських міст. Здійснив 40 бойових вильотів у Сирії та 15 вильотів в Україні.

ППО працює

У вильоті, в якому він був збитий, виконував завдання пошуку українських засобів ППО, і, в певному сенсі завдання виконав, – знайшов, що хотів.

Су-35С оснащений найсучаснішим електронним озброєнням ВКС Росії, станцією радіоелектронної протидії "Хібіни", радаром "Ірбіс", оптико-локаційною станцією ОЛС-35, на борту були протирадіолокаційні ракети та керовані бомби. Усього виконав два вильоти для пошуку сил ППО.

Президент Путін та представник Генштабу Росії Конашенков неодноразово заявляли, що українська ППО нібито повністю знищена. Це добре, така брехня заспокоює російських пілотів.

Зло має бути покарано

Російський терорист Єрмалов, напевно, вбив безліч мирних людей під час ударів по населених пунктах Сирії та України.

Безумовно, таких нелюдів треба віддавати під міжнародний трибунал, щоб усі люди у світі бачили вирок – Росія це країна-терорист, російська армія – це зброя мародерів, серійних убивць, ґвалтівників, нічого людського в цих злочинцях немає.

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