Путін тричі переносив початок вторгнення в Україну, – українська розвідка

Кремль сподівався на швидку та переможну війну, однак уже дев'ятий місяць російським окупантам дає відсіч українська армія. Заступник глави ГУР констатував, що навіть відкладання вторгнення не допомогло Путіну в захопленні України.

Можна нескінченно перераховувати, чому "друга армія світу" провалила бліцкриг та не взяла Київ "за три дні". Однак, вочевидь, Путін усвідомлював ризики вторгнення, бо як інакше можна пояснити те, що він аж три рази відкладав початок наступу. Про це детально розповів заступник очільника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю німецьким журналістам.

Читайте також Новий наступ Росії та ще одна спроба захопити Київ: що каже влада, ЗСУ та експерти

Кремль намагався себе запевнити у готовності до війни

За словами представника ГУР, російський диктатор постійно радився з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сєргеєм Шойгу щодо готовності російської армії до бойових дій. Однак підштовхнули до початку атаки воєначальників саме представники федеральної служби безпеки.

За нашою інформацією, атаку переносили тричі – востаннє в середині лютого. ФСБ підштовхнула Герасимова до вторгнення. Вони (росіяни – 24 канал) були впевнені, що провели достатню підготовку, бо вклали в це величезні ресурси,

– сказав Скібіцький.

Окрім того, він зазначив, що окупанти недооцінили стійкість українського народу та збройних Сил. Отримати перевагу на полі бою російським загарбникам уже не вдасться, тому вони намагаються послабити опір населення. яке після 24 лютого згуртувалось навколо ЗСУ.

Зверніть увагу! Можна припустити, що представник ГУР мав на увазі атаки на енергоінфраструктуру нашої держави та бажання росіян переконати українців у тому, що у відключеннях винна українська влада, а не Росія. До цієї теми варто згадати фейк, що зараз активно поширює російська пропаганда мережею. У повідомленні йдеться, що Україна уже повністю заживила енергосистему, але відправляє електроенергію на експорт, а не звичайним людям.