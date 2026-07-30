Радослав Сікорський заявив, що інцидент із падінням російської ракети у Польщі не виглядає випадковим, а остаточні висновки щодо нього ще рано робити, пише The Guardian.
У коментарі британському мовнику BBC очільник польського МЗС наголосив, що Варшава не відкидає жодної з версій і чекає на повну картину подій. За його словами, йдеться про ситуацію, яка потребує уважної перевірки та зваженої реакції союзників.
За словами польського міністра, партнерам варто й надалі підтримувати Україну, зокрема посилювати її протиповітряну оборону. Сікорський підкреслив, що допомога Києву має залишатися системною, а особливий акцент зараз потрібен на сучасних ракетах і засобах ППО.
Він також припустив, що російська влада діє з позиції відчаю, нарощуючи удари по Україні. На тлі масованих атак по Києву та західних регіонах Польща, за його словами, лише ще гостріше бачить масштаби загрози.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp