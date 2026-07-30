Радослав Сікорський заявив, що інцидент із падінням російської ракети у Польщі не виглядає випадковим, а остаточні висновки щодо нього ще рано робити, пише The Guardian.

У коментарі британському мовнику BBC очільник польського МЗС наголосив, що Варшава не відкидає жодної з версій і чекає на повну картину подій. За його словами, йдеться про ситуацію, яка потребує уважної перевірки та зваженої реакції союзників.

За словами польського міністра, партнерам варто й надалі підтримувати Україну, зокрема посилювати її протиповітряну оборону. Сікорський підкреслив, що допомога Києву має залишатися системною, а особливий акцент зараз потрібен на сучасних ракетах і засобах ППО.

Він також припустив, що російська влада діє з позиції відчаю, нарощуючи удари по Україні. На тлі масованих атак по Києву та західних регіонах Польща, за його словами, лише ще гостріше бачить масштаби загрози.