Путін запропонував зупинити війну на нинішній лінії фронту, – FT

Financial Times пишуть, що Владімір Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії фронту. Однак, на думку європейських чиновників, очільник Кремля, ймовірно, використає цю поступку як приманку, щоб прийняти інші вимоги Росії та нав'язати їх Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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На які поступки готовий піти Путін

За інформацією джерел видання, Путін запропонував зупинити вторгнення в Україну по всій нинішній лінії фронту та відмовитися від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих українських областей, які залишаються під контролем Києва.

Відтоді США висунули ідеї щодо можливого врегулювання, які передбачають визнання Вашингтоном анексії Криму і принаймні визнання фактичного контролю Кремля над тими частинами чотирьох областей, які він нині утримує.

У виданні зауважили, що ця пропозиція є першим офіційним сигналом того, що Путін ще в перші місяці війни три роки тому дав зрозуміти, що Росія може відмовитися від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення.

Проте європейські чиновники, обізнані з американськими зусиллями, спрямованими на припинення війни, застерігають, що Путін, ймовірно, використає цю поступку як приманку, щоб примусити Трампа погодитися на інші вимоги Росії та нав'язати їх Україні.

Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він відступився, щоб Трамп міг заявити про перемогу,

– заявив один з чиновників.