Путін – крадій, "Єдина Росія" – шахраї: що забороняють публікувати в Росії

Роскомнадзор на закритій зустрічі з керівниками видань попередив їх, через які образи влади блокуватиме ЗМІ. Російська влада спробувала пояснити керівникам ЗМІ, як будуть застосовувати закон про "фейкові новини" та образу високопосадовців.

Відповідно до закону, вирішувати, чи є матеріал образливим, повинна генпрокуратура Росії. У випадку виявлення в інтернеті інформації, яка на їх думку "фейкова" чи ображає владу, то вимагатимуть від Роскомнадзора вжити заходів для її видалення. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

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На зустрічі з керівниками ЗМІ представники Роскомнадзора наголосили, що вважають образою влади такі фрази, як: "Єдина Росія" – шахраї та злодії" та "Путін – крадій". При цьому у відомстві обмовилися, що кожен конкретний випадок цитування таких висловлювань повинен розглядатися в контексті, а оцінку їм надасть генпрокуратура РФ.

У будь-якому випадку, Роскомнадзор буде спочатку попереджати, а не блокувати відразу,

– процитував співрозмовник BBC обіцянку організаторів зустрічі.

Політик Олексій Навальний часто використовує слова "шахраї та злодії" для критики "Єдиної Росії". Представник Роскомнадзора заявив, що вважає таку фразу образою. Навіть, якщо в публікації буде застереження, що це думка Навального.



Олексій Навальний

Проте російська влада поки сама не до кінця зрозуміла, як розрізняти небезпечні фейки.

У них відсутні пояснення. Роскомнадзор кивав на Генпрокуратуру і говорив, що його відомство буде тільки виконувати закони. А Генпрокуратура плуталася в свідченнях,

– розповів один з учасників закритої зустрічі.

На початку квітня 2019 року ЗМІ були змушені видалити новину про графіті на колонах обласного управління МВС. Тоді такі статті визнали принизливими щодо Володимира Путіна. Видання TJournal стверджувало, що зробили це на вимогу співробітників Роскомнадзора. Проте генпрокуратура заявила, що не вимагала видаляти публікації з фотографіями.

Що передбачає новий закон про ізоляцію інтернету в Росії?За новим законом образою влади вважається інформація, яка опублікована в інтернеті, де в непристойній та образливій формі висловлюється "неповага" до суспільства, держави, державним символам (прапор, герб і гімн), конституції та органам влади.



Роскомнадзор вимагатиме видалити таку інформацію в позасудовому порядку за зверненням генпрокурора або його заступників. У провайдерів на це буде доба. Якщо матеріал не буде видалений, Роскомнадзор його заблокує.



Для громадян порушення закону передбачає штрафи та адміністративний арешт. За перше порушення громадяни заплатять від 30 тисяч до 100 тисяч рублів, за друге – від 100 тисяч до 200 тисяч рублів, а за третє і наступні порушення – від 200 тисяч до 300 тисяч рублів. Арешт на термін до 15 діб може бути застосований вже при повторному порушенні.