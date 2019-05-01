Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за відставку президента

Майже сотня затриманих – так в Росії відзначають 1 травня. Найбільше затриманих – у Санкт-Петербурзі – 37 людей, там опозиційні сили вийшли на акцію за вільні вибори.

Активісти тримали плакати з написом "Путін – не вічний!", повідомляє онлайн-видання "Дождь".

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Опозиційні акції пройшли у Томську, Махачкалі, Курську і Новосибірську. А в Москві опозиційним силам не дали дозволу на проведення акції. Активісти змушені були приєднатися до демонстрації комуністів.

А от біля Кремля організували першотравневу демонстрацію у кращих традиціях СРСР. Кілька десятків тисяч росіян прийшли до середмістя Москви, але Путін там не з'явився.

Тим часом у його рідному місті – Санк-Петербурзі – активісти закликали до відставки керманича Кремля.



Люди вийшли на акції за вільні вибори



Паралельно висловлюючи багато інших обурень щодо влади РФ



Мітинги відбулись Томську, Махачкалі, Курську і Новосибірську, Санкт-Петербурзі



Найбільше затриманих було у Санкт-Петербурзі



Там закликали до відставки Путіна

Відео: травневі мітинги проти Путіна у Росії