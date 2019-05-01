18:20
1 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за відставку президента

      1865 Читать новость на русском
      Мітинги за вільні вибори в Росії
      Мітинги за вільні вибори в Росії / Screenshot

      Майже сотня затриманих – так в Росії відзначають 1 травня. Найбільше затриманих – у Санкт-Петербурзі – 37 людей, там опозиційні сили вийшли на акцію за вільні вибори.

      Активісти тримали плакати з написом "Путін – не вічний!", повідомляє онлайн-видання "Дождь".

      Читайте також: У Криму комуністи влаштували окупантам "бунт" на 1 травня: фото

      Опозиційні акції пройшли у Томську, Махачкалі, Курську і Новосибірську. А в Москві опозиційним силам не дали дозволу на проведення акції. Активісти змушені були приєднатися до демонстрації комуністів.

      А от біля Кремля організували першотравневу демонстрацію у кращих традиціях СРСР. Кілька десятків тисяч росіян прийшли до середмістя Москви, але Путін там не з'явився.

      Тим часом у його рідному місті – Санк-Петербурзі – активісти закликали до відставки керманича Кремля.

      Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за вільні вибори
      Люди вийшли на акції за вільні вибори

      Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за вільні вибори
      Паралельно висловлюючи багато інших обурень щодо влади РФ

      Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за вільні вибори
      Мітинги відбулись Томську, Махачкалі, Курську і Новосибірську, Санкт-Петербурзі

      Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за вільні вибори
      Найбільше затриманих було у Санкт-Петербурзі

      Путін – не вічний: в Росії пройшли мітинги за вільні вибори
      Там закликали до відставки Путіна

      Відео: травневі мітинги проти Путіна у Росії

       

      blog_ava
      Рецепти маринадів для шашлику, які зроблять м'ясо неймовірно ніжним
      сьогодні
      13969
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Мітинги в Росії Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що відомо про Окружний адміністративний суд Києва: скандальні судді та рішення
      сьогодні , 18:00 Що відомо про Окружний адміністративний суд Києва: скандальні судді та рішення
      Роман Маселко 61
      Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      сьогодні , 17:00 Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      Блог Соцмережі 415
      П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано і чого очікувати в Одесі?
      сьогодні , 16:02 П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано і чого очікувати в Одесі?
      Інна Жолобович 818
      "Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?
      сьогодні , 15:01 "Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?
      Злой Одессит 3365
      Які прощальні подарунки робить Порошенко олігарху Ахметову
      сьогодні , 14:00 Які прощальні подарунки робить Порошенко олігарху Ахметову
      Сергій Лещенко 3442
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук