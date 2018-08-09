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Путін – шизофренік і маньяк, – Тука про погрози РФ через можливий вступ України в НАТО

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Тука назвав Путіна "шизофреніком і маньяком" через погрози Україні
Тука назвав Путіна "шизофреніком і маньяком" через погрози Україні / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін уже заявив, що можливий вступ України і Грузії до НАТО "є прямою загрозою національній безпеці Росії". Відтак, неможливо передбачити подальші дії Москви, якщо Україна успішно приєднається до Північноатлантичного Альянсу.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Обозреватель".

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Теоретично, все може бути. На жаль, ми маємо справу з шизофренічно-маніакальною людиною, яка побудувала в сусідній державі авторитарний режим і яка фактично може здійснити будь-які свої забаганки: жодного супротиву в суспільстві, ані всередині цієї держави, ані в політикумі цієї держави, на сьогодні ця людина не має,
– наголосив Тука.

Чиновник зазначив, що наміри російського президента неможливо передбачити.

"Залізти в голову цьому "володарю кілець" і спрогнозувати, які у нього там ідеї і наміри, що у нього завтра в голові буде, що післязавтра, це просто неможливо", – сказав він.

На думку заступника міністра, Україні потрібно готуватися до будь-якого сценарію від Росії, проте сам Тука налаштований рішуче. 

"Я не можу зрозуміти, чим ще нас можна налякати? У нас уже захопили Крим. У нас убили кілька тисяч наших громадян", – зауважив політик.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступить в НАТО, адже це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки.

Теги: Новини України НАТО Георгій Тука Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Новини політики
Джерело: 24 Канал
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