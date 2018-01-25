Путін – витонченіший вид монстра, ніж Сталін, – Independent

В Росії заборонили показ сатиричної комедії "Смерть Сталіна", знятої британським режисером Армандо Януччі.

Цензура на цей фільм, яка, на думку The Independent, відлунює "найгіршими традиціями тоталітаризму", спонукала видання вчергове провести паралелі між епохами Сталіна і Путіна.

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Так, подібностей між методами правління цих двох політиків чимало. Це використання пропаганди та стеження, нарощування збройних сил, "привласнення" грузинських та українських територій, "залякування" країн-сусідів, розширення впливу на Близькому Сході, конфрантація зі США і Заходом, перераховує британська газета.

"Звісно, Путін не Сталін. (...) У путінської Росії більше плюралізму, вона вільніша і відкрита, ніж Радянський Союз навіть за таких освічених лідерів, як Хрущов чи Горбачов", – йдеться у статті.

Але те, що зробив Путін, "набагато підступніше і небезпечніше", підкреслюють автори публікації.

Він створив нову модель "жорсткого" авторитарного лідерства, в якій наголос робиться на націоналізмі, який часто перекручує патріотизм у своїх цілях, в незгодах Росії звинувачуються іноземні уряди, свобода слова швидше обмежується, ніж знищується. Зберігаються деякі форми і реалії нормального демократичного життя, права людини та верховенство закону частково підтримуються, але на тлі постійного тиску корупції. Це модель лідерства, яка була схвалена і частково наслідувана такими політиками, як Реджеп Ердоган, Нарендра Моді, Віктор Орбан і, звичайно ж, Дональд Трамп,

– обґрунтовує свою позицію The Independent.

Таким чином, Володимир Путін – "витонченіший і ретельно вивірений вид монстра, ніж Йосип Сталін", робить висновок видання.

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