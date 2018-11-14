22:27
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, сьогодні
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, сьогодні
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Путін – вор": у російських школах запустили сміливий флешмоб

      2293 Читать новость на русском
      У російських школах запустили флешмоб "Путин – вор"
      У російських школах запустили флешмоб "Путин – вор" / Фото із соцмереж/Ілюстрація

      Після новини про те, що у Красноярському краю Росії вчителька вилаяла учнів за напис "Путін – вор" на дошці, у російських школах запустили своєрідний флешмоб.

      Російські школярі та студенти запустили челендж.

      Читайте також: У Росії восьмикласник приніс у школу сокиру, ножі та каністру бензину

      На сторінках у соцмережах вони публікують фото, де напис "Путін – вор" з'являється на дошках і у зошитах.

      На такий флешмоб учні російських шкіл зважились після того, як 12 листопада у школі у селищі Тайгове у Красноярському краю один з учнів написав на дошці "Путін - вор".

      Вчителька історії, яка побачила цей напис, пригрозила дітям поліцією і тілоохоронцями Путіна, згадуючи часи, коли за подібну провину могли розстріляти.

      Путін вор флешмоб росія школи
      У російських школах запустили флешмоб "Путін – вор"

      Росія школа флешмоб Путін вор
      Російські школярі запустили флешмоб "Путін – вор"

      Росія школи флешмоб Путін вор
      Російські школярі і студенти запустили флешмоб "Путін – вор"

      Дивіться відео, як у Росії вчителька погрожує учням за напис "Путин – вор":

       

      Теги: Новини Росії Володимир Путін Освіта
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      сьогодні , 22:16 Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      253
      Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      сьогодні , 22:00 Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      Соломія Соломка 108
      Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:02 Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
      Анастасія Можаровська 507
      Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      сьогодні , 20:30 Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      Іван Яковина 899
      Свій до свого і по своє: хто, з ким і заради чого об'єднуватиметься на виборах
      сьогодні , 20:01 Свій до свого і по своє: хто, з ким і заради чого об'єднуватиметься на виборах
      Наталя Ромашова 241
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      В мережі показали улюблений колір людей: фото
       6 липня 2017 , 20:29
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук