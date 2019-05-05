Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной. Вот и намедни в Китае Путин снова принялся сокрушаться на тему того, как обманывают бедных украинцев, когда говорят, что газ не российский. Прямо болит ему. За украинцев.

И да, конечно же никто не поставляет физические объёмы газа из Европы. И да, конечно же мы берем российский газ, который идет по транзитной трубе. Но это же и есть самое прекрасное: мы покупаем российский газ и при этом у Путина нет никакой возможности, используя этот факт, давить на Украину. Вот и беситься сказочных персонаж, но ничего поделать не может.

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Да, мы поставили какую-то мини трубу на границе со Словакией и гоняем там по кругу газ, имитируя транзит. Чтобы "Газпром" не смог выставить юридических претензий. Все гениальное – просто. И это тоже бесит Путина. Потому что все юридически безупречно.

Ключевое достижение реверса, каким бы виртуальным он не казался, заключается в том, что Украина получила независимость от "Газпрома" и Москвы. Энергетическую независимость. Критически важно это было в тот момент, когда мы пошли судиться в Стокгольм, дабы исправить безумный контракт Тимошенко-Путина.

И в этот момент мы не могли заключать контракты с "Газпромом". Продавцом газа, по документам, должен был быть кто угодно, но не "Газпром". Мы не могли платить ему за газ. Потому что "Газпром" брал бы деньги, говорил бы, что это в счет долга и не поставлял бы газ. И это во время войны, на секундочку. И сейчас важна энергетическая независимость от Газпрома, а тогда это было на порядок важнее.

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И да, в цене газа, который закупает "Нафтогаз" в Европе, есть стоимость транзита по территории Украины. Но прелесть в том, что за этот транзит платят самому "Нафтогазу". А значит никто ничего не переплачивает. И это математически равно ситуации, если бы мы тот же газ покупали на российской границе. Только с той разницей, что мы покупаем его теперь гораздо дешевле и не у "Газпрома".

Когда Бойко и "граф Дракула" Медведчук приехали в Москву, им предложили газ по 240 долларов. Покупать этот газ на российской границе. В то время как на бирже в Европе цена уже 180, а некоторые банки прогнозируют падение цены до 140. И это на границе с Россией, когда "Нафтогаз" бы не получал дополнительные деньги за формальный транзит этого газа до Европы. Сказочной красоты предложение. Истерики Путина прекрасны. Потерял он Украину. Не его, вот он и бесится.