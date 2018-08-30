Путін боїться наслідків суспільного невдоволення в Росії, – The Washington Post

В останні тижні негативна реакція громадськості на план уряду щодо підвищення в Росії пенсійного віку, який не мінявся протягом більшої частини століття, оголила деякі можливі тріщини у фундаменті популярності глави Кремля Володимира Путіна.

Про це пише кореспондент The Washington Post Антон Трояновський.

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Так, 29 серпня президент РФ вийшов в ефір, щоб оголосити про "відступ" у пенсійній реформі і попросити народ про підтримку. Згідно з першопочатковою пропозицією російського уряду, для жінок пенсійний вік був би підвищений до 63 років, а для чоловіків – до 65-ти. Путін в незвичному телезверненні заявив про скорочення нового пенсійного віку для жінок до 60 років, для чоловіків же він становитиме 65 років.

Це телезвернення було знаком того, що лідер Кремля боїться наслідків суспільного невдоволення, незважаючи на панування Путіна в російській політиці. За словами аналітиків, незважаючи на всю могутність Кремля, Путін хвилюється через раптові масові протести на зразок тих, що призвели до повалення лідерів в Україні та в інших частинах колишнього СРСР,

– зауважує автор статті.

29 серпня у Росії стався той рідкісний випадок, коли Путін звернувся безпосередньо до громадськості, щоб стати на захист непопулярних заходів. І це вказало на проблеми, які представляє для його влади мляве економічне зростання в країні, яке ще більше підривають західні санкції, продовжує журналіст.

"Реакція на пенсійний проект показала, що управління хиткою російською економікою для Путіна пов'язане з більшими небезпеками, ніж його зовнішня політика. Анексія українського півострова Крим у 2014 році і подальший конфлікт із Заходом дозволили президенту РФ позиціювати себе як захисника російського народу, який є вищим повсякденних політичних перепалок. Але рішення підвищити пенсійний вік раптово привернуло увагу громадськості до внутрішніх негараздів в Росії, і рейтинг Путіна впав до рівня, який востаннє спостерігався безпосередньо перед анексією Криму", – робить висновок Трояновський.

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Нагадаємо, 19 липня Державна дума Росії у першому читанні підтримала законопроект про підвищення пенсійного віку для росіян.



У розпал Чемпіонату світу з футболу 2018 уряд Росії оголосив про рішення поступово підвищити пенсійний вік – з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Після цього в країні відбувались акції протесту, організовані переважно представниками опозиції, які через проведення ЧС навіть забороняли.