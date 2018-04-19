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Путін брав участь у створенні отрути "Новачок", – постпред Великобританії при ООН

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Путін брав участь у створенні отрути "Новачок", – постпред Великобританії при ООН

Попри те, що ні британська лабораторія, ні Організація із заборони хімічної зброї не зуміли встановити країну походження хімічної речовини "Новачок", постпред Великобританії при ООН Карен Пірс заявила, що це могла зробити тільки Росія. І додала, що до цього причетний президент країни Володимир Путін.

Про це Карен Пірс заявила під час засідання Радбезу ООН, де розповіла деталі цієї справи.

"Розслідування ОЗХЗ підтвердило використання в Солсбері хімічної речовини "Новачок" військового призначення. Його найвища концентрація була встановлена на дверній ручці будинку Скрипалів", – сказала Пірс, повідомляє канал "112 Україна".

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Як і раніше британська лабораторія в Портон-Даун, у ОЗХЗ не змогли визначити країну, в якій був створений "Новачок". Але постпред все одно заявила, що немає іншого пояснення, крім відповідальності Росії за отруєння Скрипалів.

Тільки Росія має технічні ресурси і мотив для створення "Новачка". Вона і раніше це робила, має можливість і зараз. Навіть президент Путін брав участь у створенні цієї речовини,
– заявила британська представниця в ООН.

Також Пірс спростувала звинувачення глави МЗС Росії Лаврова, що Скрипалів отруїли хімічною речовиною BZ, яку виготовляли країни НАТО.

Постпред Великобританії не могла розголошувати багато про здоров'я Скрипалів, але тим не менш повідомила, що вони знаходяться в різного ступеня складності, але обидва добре піддаються лікуванню.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Володимир Путін ООН
Джерело: 24 Канал
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