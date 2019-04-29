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      Путін чи Черчилль: на кого більше схожий Порошенко

      Право на правду 387 Читать новость на русском

      Петра Порошенка, який залишає президентську посаду, його оточення взялося порівнювати з Вінстоном Черчиллем. Мовляв, прийняв країну в темні часи, зробив для неї чимало, а тепер невдячні виборці, як британського прем'єра свого часу, на виборах не підтримали.

      Чи є схожість з Черчиллем?

      Вінстон Черчилль все ж таки виграв війну перед тим, як пішов з посади. Не казав що закінчить її за два тижні, а навпаки, чесно і прямо сказав британцям, що попереду важкі і криваві роки боротьби.

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      "Я не обіцяю вам нічого крім поту, крові та сліз", – відомий вислів Черчилля одразу після призначення на посаду. Ці темні часи закінчилися перемогою Британії та її союзників. Ми ж через п'ять років президентства Петра Порошенка досі не маємо зрозумілої стратегії з повернення наших території і перемоги над Росією.

      Вінстон Черчилль
      Вінстон Черчилль

      Черчилль не займався ані виробництвом, ані торгівлею на території Третього Рейху. На відміну від українського президента, який протягом трьох років все ніяк не міг закрити свою фабрику в російському Липецьку. І ще й домігся, щоб росіяни не чинили перешкод по вивезенню обладнання цієї фабрики в Україну.

      Уряд Черчилля принципово і безжально покарав всіх ватажків британського нацизму, пересаджавши їх надовго по в'язницях за державну зраду. А в Україні зі 150 судових процесів над сепаратистами, майже 90% закінчилися виправданими вироками або застрягли в судах без жодного руху.

      Приклад скандальної очільниці Слов’янська Нелі Штепи, яка брала участь в проросійському заколоті п'ять років тому. Вона вийшла на волю і вже готується перемагати по мажоритарному округу на найближчих виборах до Верховної Ради.

      А що вже казати про інших мерів та місцевих депутатів Донбасу, які допомагали росіянам захоплювати українські міста та зараз почуваються прекрасно, а дехто з них спокійно живе в Києві під носом у прокурорів та СБУ.

      Сам Порошенко подавав приклад толерантності до симпатиків "русского мира", братаючись з харківським мером Геннадієм Кернесом. Чи його дружина, яка вишивала рушник національної єдності з російським громадянином мером Одеси Геннадієм Трухановим.

      Кернес та Порошенко
      Кернес та Порошенко

      Ви можете собі уявити, щоб дружина Черчилля вишивала рушники з Освальдом Мослі – лідером британських нацистів?

      В часи Другої світової війни кум Гітлера не скуповував медіа у Великобританії. І не отримував від керівництва країни велику частку в енергетичному бізнесі, як це сталося з кумом Путіна Медведчуком в Україні.

      Медведчук
      Віктор Медведчук

      З тим Медведчуком, який із маргінала і втікача в 2014, за п'ять років правління Порошенка знову перетворився на впливово української політики. Діяча, який до того ж контролює великі грошові потоки.

      Як би оцінив такі дії влади сер Уінстон Черчилль? Бо насправді, дуже мало подібного між Черчиллем та п’ятим українським президентом.

      Що спільного з Путіним?

      Петро Порошенко в багатьох речах дуже схожий на іншого політика – Володимира Путіна. Бо саме завдяки Порошенку в Україні почав насаджуватися типовий путінізм.

      Путін
      Володимир Путін

      Путінізм – це коли влада президента вважається сакральною. Коли президент не сприймається як звичайний службовець чи найманий менеджер. Він подається як президент-цар, президент-жрець, президент-сонце чи президент-бог.

      В країні корупція та відсутність справедливості? Це все "козні злих бояр". Порошенко сказав же, що він просто не знав про те, що його оточення наживається на оборонці, енергетиці, банківській сфері.

      Саме тому прихильників Порошенка так зачепило новорічне привітання Зеленського. Це ж замах на священний ритуал щорічного сходження президента-бога до народу.

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      Його оточення оголосило себе країною, почало ототожнювати себе з державою, почало як мантру повторювати "Є Порошенко – є Україна. Нема Порошенка – нема України."

      Ще однією ознакою путінізму є насаджування ненависті та ворожнечі. Величезною армією коментаторів в соцмережах та експертів на підконтрольних телеканалах. Цькування, пропаганда, розправа з політичними опонентами – це так, як в Путіна.

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      Спроб перенести найгірші досягнення путінзіму на український грунт за останні п'ять років було зроблено чимало. Тому не даремно, напевне, на передвиборчій рекламі Петро Порошенко з’явився не разом із Черчиллем, а разом із Путіним. Чи не тому, що подібне притягує подібне?

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Путін Новини Росії Відеоблоги Право на правду
      Джерело: 24 канал
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