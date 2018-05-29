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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Путін дав громадянство скандальному американському бійцеві Джеффу Монсону

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Американський боєць Джефф Монсон отримав російське громадянство
Американський боєць Джефф Монсон отримав російське громадянство / Фото із відкритих джерел

Американський боєць змішаного стилю Джефф Монсон отримав громадянство Російської Федерації. Раніше він вже був "громадянином "ЛНР".

Указ про надання Монсону російського громадянства Путін підписав 28 травня.

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Американський спортсмен відомий своїми комуністичними вподобаннями, він неодноразово заявляв про свою "любов до Росії" і її радянського минулого.

В ринг Джефф Монсон часто виходив під гімн СРСР.

Як пишуть росЗМІ, документи на отримання російського громадянства він подав ще у 2014-му році.

У 2017-му йому видали "паспорт" так званої "ЛНР". Восени 2017-го він оголосив про завершення кар'єри, хоча останній бій провів ще у 2013-му.

Теги: Новини Росії Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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