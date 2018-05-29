Путін дав громадянство скандальному американському бійцеві Джеффу Монсону

Американський боєць змішаного стилю Джефф Монсон отримав громадянство Російської Федерації. Раніше він вже був "громадянином "ЛНР".

Указ про надання Монсону російського громадянства Путін підписав 28 травня.

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Американський спортсмен відомий своїми комуністичними вподобаннями, він неодноразово заявляв про свою "любов до Росії" і її радянського минулого.

В ринг Джефф Монсон часто виходив під гімн СРСР.

Як пишуть росЗМІ, документи на отримання російського громадянства він подав ще у 2014-му році.

У 2017-му йому видали "паспорт" так званої "ЛНР". Восени 2017-го він оголосив про завершення кар'єри, хоча останній бій провів ще у 2013-му.