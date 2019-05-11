Путін гепнувся на льоду під час хокейного матчу: курйозне відео

Президент Росії Володимир Путін не раз демонстрував росіянам свою любов до хокею, але під час останньої гри потрапив у гучний конфуз. Так, на хокейному гала-матчі Нічної хокейної ліги в Сочі глава Кремля сильно гепнувся об лід, коли махав глядачам, об’їжджаючи льодову арену на ковзанах.

Як видно на відео, після матчу він об'їжджав трибуни, не помітив килимка, що лежав на льоду ,перечепився і гепнувся долілиць. Колеги по команді намагалися зупинити президента країни-агресора, але марно.

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Російські ЗМІ не забарилися з вихвалянням Путіна і його умінь в хокеї. Вони пишуть, що президент РФ забив аж 10 шайб і "привів команду до перемоги" з рахунком 14:7.

У команді разом з Путіним грав ще один високопосадовець РФ – міністр оборони Сергій Шойгу.