Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко : топ-5 блогів тижня

1. Развенчание фейка о "пьяном" Порошенко







Расскажу историю, откуда впервые пошел миф по интернету про "пьяного" Порошенко.



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2. Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю







Він при найвищій владі в Росії перебуває вже два десятки років і відмовлятися від неї Путін очевидно не збирається. Це насправді не якась там путінська особливість чи негідна риса його характеру – ні, подібне небажання втрачати владу притаманне будь-яким політикам.



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3. Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків







Операцію по вилученню кулі з легені пораненого одеського активіста та політика Олега Михайлика в Німеччині вимушено перенесли через відвертий саботаж українських правоохоронних органів.



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4. Що буде із попами РПЦ та агентурою ФСБ у рясах







6 січня сталася визначна історична як для України в цілому, так і для російсько-української війни подія. Православна церква отримала Томос, РПЦ стала офіційно неканонічною та втратила останній важель впливу на вірян на нашій землі.



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5. Росія масово вивозить з Донбасу українське вугілля







Скільки українського вугілля щороку вивозить Росія з окупованих районів Донбасу?



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