Путін готовий до обміну Сенцова, інакше не говорив би з Порошенком, – політолог

Володимир Путін хоче отримати певний бонус від звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова. Тому шанс є.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Зокрема, зауважує політолог, Путін хоче обміняти Сенцова на взятого під варту в Україні російського журналіста Кирила Вишинського, якого підозрюють у держзраді. Цю версію підтверджують дві телефонні розмови Порошенка і Путіна. На переконання експерта, якби Путін не хотів обговорювати цю тему, то не розмовляв би з Порошенком взагалі. Тому, судячи з усього, якесь узгодження подальшої долі Сенцова відбувається.

Путін хоче обміняти Сенцова на Вишинського, аби показати, що "ми своїх не кидаємо і виручаємо". Путін демонструє Заходу, що бореться за свободу "журналіста". При цьому президент РФ публічно називає Сенцова терористом. Якщо за ініціативи України розкручується міжнародна кампанія зі звільнення Сенцова, то Росія розкручує тему "незаконно затриманого журналіста Вишинського",

– підкреслив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 21 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.