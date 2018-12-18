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      Путін готує вертольоти з Криму для знищення протиповітряної оборони України, – експерт

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      Росія може використати ударні вертольоти з Криму для знищення ППО України, – експерт
      Росія може використати ударні вертольоти з Криму для знищення ППО України, – експерт / Фото з відкритих джерел

      В окупованому Криму Росія розмістила ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор". Саме вони в разі війни з Україною будуть скеровані знищення її прикордонних наземних об'єктів протиповітряної оборони.

      Про це повідомив військовий аналітик Бабак Тагвей, пише видання Defence Blog.

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      Такі висновки експерт зробив після навчань за участю російських вертольотів. Він зазначає, що 3-ій основний тактичний підрозділ 39-го вертолітного полку армійської авіації РФ практикувався у придушенні засобів протиповітряної оборони. При цьому військові використовуваливертольоти Ка-52 з Джанкоя.

      Це означає, що у випадку війни з Україною дані 16 одиниць Ка-52 можуть бути використані проти об'єктів наземних засобів протиповітряної оборони, розташованих поблизу лінії фронту,
      – пояснив він.

      Defence Blog наголошує, що пілоти Ка-52 під час місій повинні будуть потрапити в чужий повітряний простір, щоб знайти і знищити системи запуску ракет класу "земля-повітря" й радари.

      "Ця місія важлива, оскільки без неї інші літаки опиняться практично беззахисними перед ракетами "земля-повітря", – пише видання.

      Видання також додає, що розміщені на авіабазі в Джанкої в окупованому Криму вертольоти можуть представляти реальну загрозу для південних регіонів України.

      До слова, інформація про масове звезення Росією військової техніки до Криму з'являється не вперше. Так, нещодавно у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомляли про скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя. 

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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