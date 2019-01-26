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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      "Путін готується до війни": кому загрожують потужні ракетні комплекси у Криму

      Крим.Реалії 1716 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – експерти не виключають, що Путін готується до війни з НАТО. РФ всупереч міжнародному домовленостям продовжує випробовувати ракети. Тому США запропонували анулювати договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. А наприкінці грудня 2018 року неподалік Краснодара РФ розгорнула установки "Іскандер".

      Також у випуску:

      Чому захоплених вогнем танкерів у Керченській протоці не врятували не всіх.

      Як "відривається" кримська молодь на окупованому півострові.

      Жахи кримської медицини: який вигляд мають лікарні на півострові

      В яких жахливих умовах лікують хворих у Криму.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Новини Росії Анексія Криму Новини Криму НАТО Крим.Реалії Війна Зброя
      Джерело: 24 канал
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