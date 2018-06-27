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Путін грає людськими життями: акція під посольством Росії у Києві

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Посольство Росії у Києві
Посольство Росії у Києві / Фото з відкритих джерел

У середу, 27 червня, під стіни посольства Росії, у Києві, прийшли активісти і колишні кримські бранці. Вони вимагали у країни-агресора розслідувати справи викрадених в Криму громадян України після анексії півострова.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент.

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Це була 24 щомісячна акція під стінами російського посольства. Вони виступали за звільнення українських бранців, які незаконно утримуються в російських тюрмах, зокрема Олегу Сенцову, Володимиру Балуху, Олександру Шумкову та Станіславу Клиху, які голодують. Учасники акції влаштували невеликий перфоманс, щоби нагадати світовій спільноті про те, що Чемпіонат світу з футболу фінансово допомагає агресору.

На Чемпіонаті в Росії  були присутні високі фігури, вони пішли з поклоном до Путіна, до терориста Путіна. І він від того кайфує,
– сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Відео з акції протесту:

Нагадаємо, у вівторок, 26 червня, у центрі Москви провели оригінальну акцію на підтримку незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже більше 40 днів.

Теги: Новини України Чемпіонат світу з футболу - 2018 Україна – Росія Анексія Криму Новини Києва Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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