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Путін хоче домогтися зміни антидопінгових правил у світі

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Путін хоче домогтися зміни антидопінгових правил у світі
Путін хоче домогтися зміни антидопінгових правил у світі / Ілюстративне фото

Президент Росії Володимир Путін надіслав представників країни, щоб змінити міжнародні антидопінгові правила, які з 2015 року ускладнили або й унеможливили участь російських спортсменів у головних світових спортивних подіях.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що 20 березня на зустрічі з російськими паралімпійцями Путін заявив, що Міністерство закордонних справ має спробувати змінити базовий договір, що лежить в основі антидопінгової роботи у всьому світі.

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Глава Кремля також вкотре заперечив, що російська держава підтримувала програму вживання спортсменами допінгу з наступним приховуванням такої практики.

Нагадаємо, в лютому 2018 року членство Олімпійського комітету Росії було відновлено у Міжнародному олімпійському комітеті. Раніше ж МОК через допінговий скандал відсторонив російську збірну від участі в Олімпіаді-2018, тож російські представники змагалися як "нейтральні олімпійські спортсмени", а не збірна.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Допінг Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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