22:12
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Путін хотів перевірити Зеленського на міцність видачею паспортів на Донбасі, – Волкер

      891 Читать новость на русском
      Путін і Зеленський
      Путін і Зеленський / Bbc.com/ukrainian

      Президент Росії Володимир Путін хотів перевірити майбутнього Президента України Володимира Зеленського на міцність, коли видав указ про прощену видачу паспортів РФ жителям окупованих Криму і Донбасу.

      Таку думку висловив спецпредставник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер в інтерв'ю ВВС.

      Читайте також: Кабмін визнав російські паспорти жителів Донбасу незаконними

      На запитання журналіста: "Є версія, що спрощення Путіним процедури отримання громадянства для непримиренних противників України дозволить забрати їх у Росію, а Донбас реінтегрувати назад. Як ви ставитеся до цієї версії?", Волкер відповів: "Не думаю, що це було первинним мотивом президента Путіна".

      Швидше, (у Путіна) було бажання спробувати перевірити на міцність президента Зеленського. Але з іншого боку, якщо це справді буде так і допоможе виконати мінські угоди, я не думаю, що хтось би заперечував,
      – сказав Волкер.

      В кінці-кінців, додав він, ми хочемо, щоб жителі Донбасу жили в безпеці, щоб там була відновлена економіка, щоб вони мали можливість піклуватися про себе і своїх сімей, щоб держава там надавала всі необхідні послуги, і щоб люди повернулися до нормального життя.

      4 травня Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

      Що відомо про видачу українцям паспортів Росії? 24 квітня Путін прийняв указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму. Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. А ще українців застерегли, що держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.

      Окрім того, уряд Росіє ще розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.

      читайте більше новин про паспорти росії для українців:
      blog_ava
      Вакарчук йде на парламентські вибори, – ЗМІ
      сьогодні
      5108
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Війна на Донбасі Курт Волкер Новини Росії Російські паспорти на Донбасі Новини США Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 травня: Вакарчук йде на вибори і незаконні паспорти РФ на Донбасі
      сьогодні , 22:02 Головні новини 8 травня: Вакарчук йде на вибори і незаконні паспорти РФ на Донбасі
      119
      Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      сьогодні , 22:01 Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      Наталя Ромашова 91
      Советник Путина и "еврейский заговор"
      сьогодні , 21:30 Советник Путина и "еврейский заговор"
      Іван Яковина 338
      Чому Кремль повертає тезу про "один народ", – пояснення замміністра
      сьогодні , 21:02 Чому Кремль повертає тезу про "один народ", – пояснення замміністра
      Євгенія Мазур 1709
      Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      сьогодні , 19:30 Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук