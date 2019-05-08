Путін хотів перевірити Зеленського на міцність видачею паспортів на Донбасі, – Волкер

Президент Росії Володимир Путін хотів перевірити майбутнього Президента України Володимира Зеленського на міцність, коли видав указ про прощену видачу паспортів РФ жителям окупованих Криму і Донбасу.

Таку думку висловив спецпредставник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер в інтерв'ю ВВС.

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На запитання журналіста: "Є версія, що спрощення Путіним процедури отримання громадянства для непримиренних противників України дозволить забрати їх у Росію, а Донбас реінтегрувати назад. Як ви ставитеся до цієї версії?", Волкер відповів: "Не думаю, що це було первинним мотивом президента Путіна".

Швидше, (у Путіна) було бажання спробувати перевірити на міцність президента Зеленського. Але з іншого боку, якщо це справді буде так і допоможе виконати мінські угоди, я не думаю, що хтось би заперечував,

– сказав Волкер.

В кінці-кінців, додав він, ми хочемо, щоб жителі Донбасу жили в безпеці, щоб там була відновлена економіка, щоб вони мали можливість піклуватися про себе і своїх сімей, щоб держава там надавала всі необхідні послуги, і щоб люди повернулися до нормального життя.

4 травня Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

Що відомо про видачу українцям паспортів Росії? 24 квітня Путін прийняв указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму. Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. А ще українців застерегли, що держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.



Окрім того, уряд Росіє ще розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.