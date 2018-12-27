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      Путін ігнорує світ, Меркель йде у відставку: які події 2018 року вплинули на політику України

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      Помах крил метелика в Австралії може призвести до цунамі в Японії. Це відомий "ефект метелика", коли мала дія одного єдиного елемента системи здатна запустити процес масштабних змін у ній і призвести до гігантських трансформацій.

      Він діє не лише в природі. Ефект метелика поширюється і на суспільства. Українці впродовж своєї сучасної історії неодноразово у цьому переконувались.

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      Востаннє у 2013 році, коли одне рішення тодішнього президента Януковича, не підписувати угоду про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі, потягнуло за собою смерті сотні людей на Майдані у Києві.

      Самопожертва кількох тисяч українців у 2014 році на Інститутській, у 2004 на Хрещатику і у 90-му на Майдані – врешті вивела багатомільйонну українську націю на європейський шлях.

      Євромайдан Майдан Небесна сотня
      Євромайдан

      Невідворотність історичних подій можна оцінити лише з плином часу, а от побачити їхні паростки в сучасному моменті вкрай складно. У 2010 році у Відні колишнього ГРУшника Сергія Скрипаля обміняли на викритих американцями розвідників Кремля.

      Тоді ніхто не міг уявити, що вже за 8 років Росія отруїть його в Британії, Захід вишле сотні російських дипломатів, а світ зрозуміє, що Кремль не зупинитися лише на Україні.

      Здавалось, що послухати російського президента готовий Дональд Трамп. Зустріч двох лідерів влітку у Гельсінки стала справжнім розчаруванням для Заходу і викликала занепокоєння в Україні. Та Трамп лише на словах вітав Путіна. А після саміту у Гельсінки не тільки не скасував антиросійські санкції, а й запровадив нові через отруєння у Солсбері.

      Скрипаль отруєння Скрипаля
      Сергій Скрипаль з донькою

      А другі заплановані переговори з Путіним, вже в Аргентині на саміті G20, Трамп особисто скасував через захоплення росіянами українських моряків біля Керченської протоки.

      Очільник Кремля у відповідь на те, що ігнорують його – ігнорує весь світ. Не чує закликів звільнити українських політв’язнів. Зокрема, першого українського лауреата премії Сахарова – Олега Сенцова. Коли чотири роки тому режисер ходив на мітинги проти російської агресії під стіни Кримського парламенту, він навряд чи міг очікувати, що за чотири роки його мужність вітатимуть в Європарламенті.

      Звільнити українських політв’язнів Москву неодноразово закликала лідерка Європейського Союзу Ангела Меркель. Саме зараз канцлерка Німеччини припиняє політичну кар’єру. За 13 років головування в Німеччині ця сталева фрау зробила багато не лише для своєї Батьківщини та ЄС, а й для України.

      мЕРКЕЛЬ пУТІН
      Ангела Меркель та Володимир Путін

      Навряд чи у 2005 році, коли Меркель вперше складала присягу канцлера, як невдовзі у Вільнюсі саме вона буде переконувати Януковича підписати угоду про асоціацію. А по тому писатиме Мінські домовленості. А в 2018 році потішить українців прогнозами членства в ЄС.

      Грузія точно разом з Україною є країною, що має найбільшу європейську перспективу. Протягом найближчих 10 років ми виділимо ті кроки, які необхідно зробити у майбутньому,
      – сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

      Зробити ці важливі кроки мають самі українці – не втомлюються переконувати на Заході, відзначаючи: чималу частину цього шляху вже пройдено.

      Найбільше досягнення України на міжнародному рівні – це безпрецедентний рівень підтримки міжнародної спільноти, яку отримала Україна. Очевидно, що це стало результатом інформаційної і дипломатичної діяльності,
      – заявив глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков.

      "Завжди дуже складно виокремити якесь одне велике досягнення. Я гадаю, що цього року Україна змогла продемонструвати кілька досягнень. Одне з таких – ухвалення закону про національну безпеку, який має велике значення для реформування українських збройних сил і наближає країну до НАТО", – наголосила посол США в Україні Марі Йованович.

      "Ефект метелика" доводить: навіть віддалені одна від одної у просторі та часі дії мають зв'язок. Події в різних куточках світу впливають на ситуацію в Україні і навпаки. Вчені поки не навчилися відстежувати віддалені наслідки "помаху цих крил".

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      Тож наразі ніхто не може точно передбачити, куди заведе світ неоднозначна політика Дональда Трампа, яким буде Євросоюз після того, як Ангела Меркель зійде з політичної арени, і скільки тиску знадобиться ще, аби звільнити Олега Сенцова та інших українських в'язнів Кремля. В цьому і є "ефект метелика": кожна окрема людина здатна запустити великі перетворення в усьому світі.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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