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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Путін може піти на компроміс з Україною у питанні "Північного потоку-2", – німецьке видання

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Путін демонструє готовність піти на компроміс з Україною щодо
Путін демонструє готовність піти на компроміс з Україною щодо "Північного потоку-2" / Фото з відкритих мереж

Глава Кремля останнім часом сигналізує про невелику, але зміну курсу Москви щодо Заходу. Це пов'язано із підготовкою до епохи "Росії без Путіна".

Про це пише Der Tagesspiegel.

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Так, у своєму зверненні до Федеральних зборів 1 березня Путін залякував Захід своєю "новою і надпотужною ядерною зброєю", але вже після обрання російський лідер несподівано оголосив про скорочення військових витрат у РФ вперше за багато років. "Невелике відхилення від курсу" Путін зробив і в сирійському питанні, а саме – глава Кремля загальмував на деякий час постачання ППО С-300 для диктатора Сирії Асада Башара, пояснює німецька газета.

Що ж стосується спірного проекту газопроводу "Північний потік-2", то і тут Москва демонструє готовність піти на компроміс з Україною, йдеться у статті.

Втім, не варто очікувати кардинальних змін: Путін просто кидає каміння у воду і спостерігає, чи помітить це хто-небудь,
– вважає автор публікації Франк Герольд.

Ще однією причиною того, чому Москва може бути зацікавлена в налагодженні відносин із Заходом, є підготовка до передачі влади наступнику Путіна, припускає журналіст.

"Час "Росії після Путіна", схоже, настане ще не скоро, але вже зараз помітно, що Кремль до цього готується. Бурхлива заміна керівного персоналу на всіх рівнях – тому свідчення. Для авторитарних, демократично нелегітимних режимів передача влади наступникові – один із найнебезпечніших моментів їхнього існування. А значить, Путін буде прагнути, щоб під час цієї фази на Росію ззовні надавали якомога менше тиску", – прогнозує Герольд.

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Нагадаємо, 18 травня федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілась із президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі. Лідери країн обговорили низку питань, зокрема, газовий конфлікт навколо постачань блакитного палива із РФ у Західну Європу, ситуацію в Україні та нормандський формат.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини політики Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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